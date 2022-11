1:2 gegen Japan : Auftakt-Niederlage: Flick spricht in digitaler Medienrunde

Auftakt-Niederlage: Flick spricht in digitaler Medienrunde

Al-Shamal Hansi Flick stellt sich am Tag nach der 1:2-Auftaktniederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball-WM in Katar außerplanmäßig den Medien.

Der Bundestrainer wird am 24. November um 10.00 Uhr MEZ Fragen in einer digitalen Runde beantworten, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass einer der Assistenten aus dem Trainerstab am Tag nach den Partien zur Presse spricht.