Nationalmannschaft : Aufarbeitung des WM-Scheiterns: DFB-Chef bindet Watzke ein

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will das WM-Scheitern aufarbeiten. Foto: Federico Gambarini/dpa

Doha DFB-Präsident Bernd Neuendorf will bei der Aufarbeitung des deutschen WM-Scheiterns in Katar Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in dessen Funktion als Verbands-Vizepräsident eng einbinden.

Der 61 Jahre alte Neuendorf wird in der kommenden Woche gemeinsam mit Watzke (63) Gespräche mit Bundestrainer Hansi Flick und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff führen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag kurz vor einem angekündigten Statement von Neuendorf am Flughafen in Doha. In welcher Konstellation und an welchem Tag die Beratungen geführt werden, war noch unklar. Watzke ist auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga.

Der DFB-Tross verließ unterdessen das WM-Quartier in Al-Ruwais ganz im Norden von Katar. Mit dem Mannschaftsbus, Begleitfahrzeugen und Polizeieskorte fing es zum Internationalen Flughafen in der Hauptstadt. Dort soll der Charterflug LH343 um 14.30 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr deutscher Zeit) abheben Richtung Frankfurt. Die DFB-Auswahl hatte am Vortag trotz eines 4:2 im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft verpasst.

© dpa-infocom, dpa:221202-99-751574/2

(dpa)