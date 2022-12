Fußball-WM : „Auf ihn aufpassen“: Modric-Auswechslung als Reizthema?

Kroatiens Luka Modric bei einer Pressekonferenz in Doha. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Al-Rajjan Eigentlich spielt Kapitän Modric für Kroatien immer durch. Gegen Japan musste er nach 98 Minuten vom Feld. Chefcoach Dalic verteidigt die Entscheidung und betont die Bedeutung seines Starspielers.

Kroatiens Cheftrainer Zlatko Dalic hat die vorzeitige Auswechslung seines Starspielers Luka Modric im WM-Achtelfinale gegen Japan verteidigt. „Es waren fast 100 Minuten, als ich Luka rausgenommen habe. Ich habe diese Entscheidung nicht alleine getroffen. Wir haben darüber beraten. Es war ein sehr schwieriges Match. Wir mussten große Distanzen gehen“, sagte Dalic vor dem Viertelfinale gegen Brasilien, das heute (16.00 Uhr/MagentaTV) in Al-Rajjan stattfindet.

„In den letzten 15 Minuten wollten wir noch einmal frische Kräfte bringen. Es hat geklappt. Natürlich wird Luka einen Platz haben, solange er möchte, aber wir müssen auch auf ihn aufpassen“, fügte Dalic über den 37 Jahre alten Kapitän an. Modric hatte gegen den Außenseiter aus Asien zwar ein paar sehenswerte Momente, wirkte in einigen Szenen aber auch träge. An seine herausragende Form von der WM 2018, als er sein Land überraschend ins Finale führte, konnte Modric bislang nicht anknüpfen.