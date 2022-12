Fußball-WM : Argentinien-Trainer: De Paul und di María geht es gut

Al-Rajjan Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat einen Einsatz des angeblich angeschlagenen Rodrigo de Paul im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die Niederlande offen gelassen.

Der 44 Jahre alte Coach der Südamerikaner wollte Berichte, dass der Mittelfeldspieler verletzt ist, aber keineswegs bestätigen. Sie hätten am Mittwoch hinter verschlossenen Toren trainiert, betonte Scaloni. „Ich weiß nicht, woher Sie wissen wollen, dass es de Paul nicht gut geht“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Al-Rajjan auf entsprechende Fragen.