Fußball-WM : Antony, Neymar und Danilo fehlen bei Brasilien-Training

Doha Neben den verletzten Stammkräften Neymar und Danilo müssen die Brasilianer bei der WM in Katar derzeit auch auf Antony verzichten. Der Offensivspieler von Manchester United fehlte in Doha beim Training der Seleção, weil er sich unwohl fühlte.

Der 22-Jährige hatte bereits das Training am Freitag aufgrund von Magen-Darm-Problemen verpasst. Ob er für die nächste Partie der Brasilianer am Montag gegen die Schweiz wieder zur Verfügung steht, ist derzeit offen. Die jeweils am Fußgelenk verletzten Neymar und Danilo werden das zweite Vorrundenspiel beim Fußball-Turnier in Katar sicher verpassen.