Turnier in Katar : 17 Monate nach Notfall: Eriksen zurück auf der großen Bühne

Doha Er selbst sagt: Er war fünf Minuten tot. Bei der EM 2021 brach der Däne Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammen. Bei der WM in Katar ist er nun wieder dabei - mutmaßlich sogar besser als zuvor.

Er sei „fünf Minuten tot“ gewesen, sagte er später. An diesem Dienstag gibt der 30 Jahre alte Spielmacher sein Comeback bei einem großen Turnier. Dann spielen die Dänen bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Tunesien (14.00 Uhr/ZDF und Magenta Sport).

„Es ist etwas ganz Besonderes, hier zu sein“, sagte Eriksen bei einem Medientermin auf dem WM-Trainingsgelände der Dänen in Al-Rayyan. „Ich wollte immer zurückkommen und wieder der sein, der ich vorher war. Aber mein erstes Ziel war es immer, ein Freund und Vater zu sein. Die einfache Tatsache, am Leben zu sein und bei meiner Familie zu sein, weiß ich jetzt voll und ganz zu schätzen.“

Dänisches Team mit starker Qualifikation

Was seit jenem Drama am 12. Juni 2021 mit Eriksen persönlich und auch mit der dänischen Nationalmannschaft passierte, ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Der Mittelfeldspieler bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt und hat seitdem schon zwei Comebacks hinter sich: im Februar als Profifußballer und im März als Nationalspieler. Im Sommer verpflichtete ihn dann der englische Rekordmeister Manchester United.

Auch das dänische Team hat sich großen Respekt erarbeitet. Dem Erreichen des EM-Halbfinals folgte eine WM-Qualifikation im Eiltempo, in der keine andere europäische Mannschaft mehr Punkte holte als Eriksen, Wind und Co. In der Nations League schlugen die Dänen gleich zweimal den noch amtierenden Weltmeister und WM-Gruppengegner Frankreich. Auch gegen die Menschenrechtslage in Katar protestierte in den vergangenen Monaten kaum ein anderer Verband schärfer als der dänische.