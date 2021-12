2. Liga : Wirbel um HSV-Stürmer Jatta und Alidou bestimmt Nordduell

Hamburg Erstmals seit über 13 Jahren treffen der Hamburger SV und Hansa Rostock in einem Pflichtspiel aufeinander. Für beide Teams ist das Duell sportlich bedeutsam. Doch HSV-Personalien interessieren mehr.

Für den Hamburger SV geht es um den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga, für Hansa Rostock um den Abstand zur Abstiegszone: Im Nordduell zum Abschluss der Hinrunde am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht für den HSV und den FC Hansa einiges auf dem Spiel.