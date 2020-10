Champions League : Wiedersehen mit Immobile: BVB vor schwerer Hürde in Rom

Rom Das Achtelfinale ist in dieser vermeintlich leichten Champions-League-Gruppe das Minimalziel. Mit einem Sieg im vielleicht kniffligsten Spiel bei Lazio Rom könnte der BVB der K.o.-Runde schon zum Auftakt ein gutes Stück näher kommen.

Borussia Dortmund ist gleich zum Start in die Champions League an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky) mächtig gefordert.

Schließlich gilt Gegner Lazio Rom als stärkster Gegner in der Gruppe F, zu der auch der FC Brügge und Zenit St. Petersburg gehören. Vor 1000 zugelassenen Zuschauern im Stadio Olimpico will der Revierclub einen ersten Schritt Richtung K.o.-Runde tun.

AUSGANGSLAGE: Lazio ist zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder in der Champions League vertreten. Das 2:1 über Bremen im November 2007 blieb der einzige Sieg in den vergangenen elf Partien. Der Einzug in das Viertelfinale 1999/2000 war der bisher größte Erfolg. Der Champions-League-Sieger von 1997 und Finalist von 2013 aus Dortmund ist zum insgesamt 15. Mal dabei. Bei sechs der vergangenen sieben Teilnahmen wurde die K.o.-Runde erreicht. „Wir haben berechtigte Hoffnungen, in dieser Gruppe weiterzukommen. Damit müssen wir in Rom anfangen. Wenn wir ein gutes Spiel machen, werden wir mindestens einen Punkt mitnehmen“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.