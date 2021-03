2. Liga : Wieder sieglos: Terrode rettet HSV einen Punkt gegen Kiel

Hamburg Holsten Kiel wird zum Alptraum für den HSV. Wieder kein Sieg. Die Hanseaten sind das besser Team. Doch die Tore fehlen. Trainer Thioune ist dennoch zufrieden.

Für die Hamburger ist es das fünfte sieglose Spiel in Serie. In der Rückrunde gelangen lediglich sieben Punkte in sieben Spielen. Der HSV muss aufpassen, dass ihn sein Trend nicht wie in den beiden Vorjahren den Aufstieg kostet. Auch wenn Trainer Daniel Thioune die Kieler nicht als Angstgegner sehen will, so haben sie in sechs Zweitliga-Duellen noch keinen Sieg (2 Niederlagen, 4 Remis) geschafft. „Ich wüsste nicht, woher die Angst resultieren sollte“, sagte der Coach. „Das ist ein glücklicher Punkt“, sagte Kiels Kapitän Hauke Wahl. „Wir waren nicht die bessere Mannschaft, haben ein bisschen den Faden verloren.“