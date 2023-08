Bundesliga Wie Füllkrug: Historischer Behrens vermeidet Flick-Ansage

Als der Name Hansi Flick fiel, schaltete Union Berlins Kopfball-Riese Kevin Behrens schnell vom Party- in den Profi-Modus. Jetzt nur kein falsches Wort sagen, keinen falschen Zungenschlag. Lieber ein Statement im üblichen Larifari-Sprech eines Fußballers. „Damit beschäftige ich mich absolut überhaupt nicht“, sagte der Mittelstürmer zu einer möglichen Perspektive in der Nationalmannschaft im hohen Fußballer-Alter von 32 Jahren.