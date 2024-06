Fußball Wie füllen die Bundesligisten das 80-Millionen-Loch?

Ende April hatte die DFL ein Schreiben verschickt, das viele Vereine aufgeschreckt hat. „Die Auskehrungsrate Juni 2024 wird von ursprünglich 127 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro gekürzt“, hieß es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In Summe verringere sich „die derzeit prognostizierte Gesamtauskehrungssumme“ in der laufenden Saison von 1,179 auf 1,099 Milliarden Euro.