Fußball Wichtiger Gerichtstermin im Justiz-Streit um Super League

Nicht mal der Name der Veranstaltung ist unumstritten. Weil es in Dänemark bereits die Superliga gibt, darf sich der geplante Wettbewerb nach Ansicht der EU-Markenbehörde nicht so nennen. Die Behörde gab einer Klage der dänischen Vereine statt, wie die dänische Fußball-Liga mitteilte und die EU-Markenbehörde EUIPO in Alicante auf Anfrage bestätigte. Gegen diese Entscheidung sind jedoch Rechtsmittel möglich. Nach Einschätzung der Betreiber ist der Name Super League weiter nutzbar, wenn man ihn zum Beispiel European Super League nenne und so eindeutig von der dänischen Bezeichnung abgrenze.