Bundesliga Werder-Trainer hofft auf Füllkrug-Verbleib

Eigentlich waren die Bremer in diesem Sommer davon ausgegangen, einen oder zwei Leistungsträger teuer zu verkaufen, um mit den Einnahmen mehrere Neuzugänge zu finanzieren. Werders Kaderplanung verläuft aber auch deshalb so schleppend, weil Füllkrugs Zukunft eine Woche vor dem Ende der Transferfrist am 1. September immer noch offen ist.