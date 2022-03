2. Liga : Werder Bremen rückt wieder auf Platz eins

Werder Bremens Niclas Füllkrug (r) traf gegen Dresden per Doppelpack. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Düsseldorf In der 2. Liga behaupten die drei besten Teams ihre Positionen: Bremen, Darmstadt und St. Pauli feiern Siege. Auf Schalke muss der Trainer gehen. Im Abstiegskampf werden Punkte gesammelt.

Werder Bremen kommt dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher - für den Hamburger SV und FC Schalke 04 sieht es dagegen wieder schlechter aus. In Gelsenkirchen sogar so sehr, dass die Trennung von Trainer Dimitrios Grammozis bekanntgegeben wurde.