Fußball-Europapokal Wer gegen wen? Die Champions-League-Auslosung in Monaco

Das große Ziel aller Clubs ist das Endspiel am 1. Juni in London. In der Gruppenphase wird an sechs Spieltagen bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. Rechteinhaber für die Übertragungen sind weiterhin die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime Video. Amazon zeigt pro Spieltag die Toppartie am Dienstag. Im frei empfangbaren Fernsehen ist nur das Finale im ZDF zu sehen.