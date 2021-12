Europa League : Weniger Englische Wochen: „Fantastisch“ für Frankfurt

Deutschland Fenerbahce und Olympiakos waren harte Prüfsteine - doch die Eintracht geht als Sieger aus der Gruppe. Durch den direkten Achtelfinaleinzug bleibt den Hessen eine Terminhatz im Februar erspart.

Erst in der Runde der letzten 16 am 10. und 17. März greift der Halbfinalist von 2019 dann wieder ins Geschehen ein. „Es ist natürlich fantastisch. Wir wollten direkt ins Achtelfinale, das haben wir sehr souverän geschafft“, sagte Glasner beim Streamingdienst RTL+. Eintracht habe eine „famose erste Halbzeit gespielt“.

Bevor es zurück in die kalte Heimat geht, hat der Österreicher am Freitag (9.15 Uhr) noch einen weiteren Pressekonferenztermin in der Türkei anberaumt. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wartet dann Bayer Leverkusen, in der Europa League ebenfalls Gruppensieger geworden.