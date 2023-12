Fußball Weltmeister Mustafi will Trainerschein machen

„Ich musste noch einmal an der Ferse operiert werden, nachdem ich gegen Ende der vergangenen Saison in Spanien komplett mit Schmerzen gespielt hatte“, sagte Mustafi, der 2014 zum deutschen Weltmeisterteam in Brasilien zählte. Nach der Operation und Reha-Maßnahmen halte er sich fit und hoffe auf eine Chance, noch einmal Profifußball zu spielen.