2. Liga : Weiterer Rückschlag für den HSV - Siegloses Führungstrio

Düsseldorf Das Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga schwächelt. Sowohl Spitzenreiter Darmstadt als auch Verfolger Paderborn kommen nicht über ein Remis hinaus. Noch schlechter läuft es für den Hamburger SV.

Dank der Tore von Mo El Hankouri (11.), Baris Atik (51.) und Julian Rieckmann (88.) feierte Gäste-Trainer Christian Titz eine triumphale Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und sorgte bei seinem ehemaligen Club für Katerstimmung. Daran konnten auch die Anschlusstreffer von Ransford-Yeboah Königsdörffer (58.) und Tom Sanne (90.+3) nichts ändern. „Das darf uns einfach nicht passieren. Wir machen in der Defensive momentan zu viele leichte Fehler und laufen im eigenen Stadion in Konter“, klagte Coach Walter nach dem vierten Pflichtspiel seines Teams in Serie ohne Sieg.