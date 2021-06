Fußball-EM : Weghorsts EM-Auftakt: Tor und Sorgen um Eriksen

Amsterdam Im März gehörte Wout Weghorst noch nicht einmal zum Kader von Oranje. Nun war er beim umjubelten EM-Auftakt der Niederländer einer der Hauptdarsteller.

Auch für Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst war der Auftakt in die Fußball-Europameisterschaft ein Wechselbad der Gefühle.

Am Samstagabend verfolgte der Stürmer mit seinen Teamkollegen die schrecklichen Bilder vom Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen, einen Tag später erzielte er seinen ersten Treffer bei einer EM überhaupt. Beim 3:2 (0:0) der starken Niederländer gegen die Ukraine rechtfertige der 28-Jährige am Sonntagabend das Vertrauen von Bondscoach Frank de Boer, der ihn in die Startformation berufen hatte.