Fußball : Jede Menge Geisterspiele drohen

Leere Ränge im Stadion? An diesem Mittwoch beim Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Dortmund wird das so sein. Foto: dpa/Kathrin Brunnhofer

Frankfurt In der Bundesliga und im Europapokal wird über die Auswirkungen des Coronavirus diskutiert. Der BVB ist betroffen.

Geisterstimmung im Prinzenpark – und in der Bundesliga? Borussia Dortmund muss im Champions-League-Kracher an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky) bei Paris St. Germain vor leeren Rängen spielen. Die Entscheidung der Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt für das Achtelfinal-Rückspiel könnte als Vorbild für die deutschen Fußball-Ligen dienen. Nach den Empfehlungen hochrangiger Politiker rücken wegen der Ausbreitung des Coronavirus Partien ohne Zuschauer und Spielabsagen näher.

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat am Montag aber nun beschlossen, dass der 26. Spieltag in den beiden Bundesligen am kommenden Wochenende wie geplant stattfindet. Laut DFL-Geschäftsführer Christian Seifert jedoch mit einer Einschränkung: „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, sagt der 50-Jährige.

Info Geisterspiele bisher im deutschen Profifußball 26. Januar 2004: Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg 3:2 (2. Liga). Ein Wiederholungsspiel, nachdem Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf im ersten Duell am 24. November 2003 (1:0) von einem Wurfgeschoss getroffen worden war. 30. August 2008: Rot-Weiß Erfurt - Werder Bremen II 3:1 (3. Liga). Nach antisemitischen Sprechchören bei Erfurt gegen Jena (2:1). 18. Dezember 2011: Hansa Rostock - Dynamo Dresden 2:2 (2. Liga). Nach Ausschreitungen der Hansa-Anhänger beim Ligaspiel Rostock - FC St. Pauli (1:3). 11. März 2012: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 0:0 (2. Liga). Nach Ausschreitungen der Dynamo-Fans beim DFB-Pokalspiel Borussia Dortmund gegen Dresden (2:0). 8. August 2012: Karlsruher SC - VfL Osnabrück 1:1 (3. Liga). Nach Ausschreitungen des KSC-Anhangs im Anschluss an das Relegations-Rückspiel Karlsruhe - Jahn Regensburg (2:2). 28. Januar 2017: Hansa Rostock - Jahn Regensburg 0:0 (3. Liga). Nach wiederholtem Einsatz von Pyrotechnik der Rostocker Fans.

In Leipzig sah das Gesundheitsamt kein zu hohes Risiko: Das Königsklassen-Rückspiel von RB an diesem Dienstag (21 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur findet wie geplant statt. Offen ist, wie mit dem Bundesliga-Nachholspiel am Mittwoch, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, verfahren wird. Mit einer Entscheidung ist erst an diesem Dienstag zu rechnen.

Die Ankündigung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), dass es in seinem Bundesland Geisterspiele geben werde, „ist aus meiner Sicht, wenn es um die Gesundheit geht, sicherlich auch vertretbar“, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Sonntag empfohlen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen und die Empfehlung am Montag noch mal bekräftigt. Kramp-Karrenbauer setzt „auch auf das Einsehen der einzelnen Vereine und aber auch derjenigen Stellen, die es dann anordnen müssen“. Veranstalter der Spiele sind in Deutschland die Clubs, die sich am Montag sehr zurückhaltend zur Lage äußerten.

Seifert betonte, „dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln“. Im italienischen Fußball wurden wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 seit Ende Februar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen.

„Ob sie ohne Publikum spielen oder ob sie gar nicht spielen, das muss schon der Verein entscheiden – nicht ich“, sagte Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Die Spahn-Empfehlung werde umgesetzt, „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“. Aus anderen Bundesländern blieben ähnlich klare Ansagen zunächst aus. NRW stellt mit Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Schalke, Köln, Düsseldorf und Paderborn die mit Abstand meisten Bundesligisten. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist das Revier-Derby zwischen dem BVB und Schalke terminiert.

Zweitligist VfL Bochum und Bundesligist SC Freiburg stoppten am Montag vorsorglich den Kartenverkauf für die kommenden Spiele. Das wegen eines Sturms verschobene Derby zwischen Gladbach und Köln soll am Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen werden. „Ich finde den Umgang mit dem Coronavirus konsequent inkonsequent“, sagte Kölns Sportchef Horst Heldt am Montag: „Manche Spiele finden statt, andere nicht. Ich würde mir wünschen, dass es eine klare Ansage gibt.“

Am Mittwochabend wird das BVB-Geisterspiel in Paris ausgetragen, das Hinspiel hatte Dortmund mit 2:1 gewonnen. Am Donnerstag stehen in Frankfurt (gegen Basel) und Wolfsburg (gegen Donezk) die Achtelfinal-Hinspiele der Europa League an. Leverkusen spielt auswärts bei den Glasgow Rangers. Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Rückspiel der Frankfurter kann wegen des Virus aber nicht wie geplant in Basel stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag mit dem Krisenstab entschieden, diese Partie nicht zu bewilligen. Wo und ob das Spiel stattdessen stattfindet, war noch offen. Ob das Hinspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, ist laut dem Frankfurter Gesundheitsamt noch nicht entschieden.