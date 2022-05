Europa League : Watzke wünscht sich deutsches Finale

Frankfurt/Main Hans-Joachim Watzke wünscht sich ein deutsches Finale in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

„Wenn wir das hinbekommen, wäre das außergewöhnlich“, sagte der Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga kurz vor dem Anpfiff des Halbfinal-Rückspiels des hessischen Fußball-Bundesligisten gegen West Ham United am Donnerstagabend (21.00 Uhr) dem TV-Sender RTL. Leipzig kämpft zur gleichen Zeit bei den Glasgow Rangers um den Einzug ins Endspiel am 18. Mai in Sevilla.

„Wir hatten ja 2013 ein deutsches Finale in der Champions League und träumen natürlich alle ein wenig davon, 2022 eines in der Europa League zu bekommen“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Der BVB war in dieser Saison zunächst in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden und dann bereits in der Zwischenrunde der Europa League an den Glasgow Rangers gescheitert.