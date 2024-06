Nein zu Rüstungswerbung im Sport Deutsche Panzer haben im Sport nichts zu suchen

Es gab Zeiten in der Fußballbundesliga, da haben sich DFB-Funktionäre fürchterlich erregt über Werbung auf Kicker-Leibchen. Als Eintracht Braunschweig erstmals mit dem „Jägermeister“-Logo auf der Brust auflief oder der FC Homburg mit dem Namen des Kondom-Herstellers „London“. Das waren Verschiebungen über vermeintlich bestehende moralische Grenzlinien hinaus, die jedoch in der Gesellschaft selbst längst nicht mehr existierten. Der FC Homburg hat in den 1980er Jahren damit sogar gesundheitliche Aufklärung betrieben, sehr löblich.