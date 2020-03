Algarve-Cup : Voss-Tecklenburg wird gegen Norwegen kräftig rotieren

Almancil Turniersieg hin oder her: Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird im Halbfinale des Algarve-Cups gegen Norwegen an diesem Samstag (18.30 Uhr) kräftig rotieren. „Wir werden wahrscheinlich elf andere Spielerinnen auflaufen lassen“, kündigte die 52-Jährige nach dem Auftaktsieg am Mittwochabend gegen den WM-Dritten Schweden (1:0) an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

Diese Belastungssteuerung sei auch mit den Vereinen abgesprochen.