Europa League Vor möglicher Meisterschaft: Alonsos Fokus auf West Ham

In der vergangenen Saison war Leverkusen in der Runde der besten vier Teams der Europa League an AS Rom gescheitert. „Wir haben noch die Erinnerung an das Halbfinale in Rom. Wir wollen das wieder erreichen“, sagte Alonso. „Es ist der erste Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt morgen“, sagte er zudem und kündigte an: „Wir sind bereit.“