Freiburg-Profi : Vincenzo Grifo aus Italiens EM-Aufgebot gestrichen

Florenz Fußball-Profi Vincenzo Grifo vom SC Freiburg nimmt nicht mit Italiens Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in diesem Sommer teil.

Die Auswahl versammelt sich am Montag in Rom und bereitet sich anschließend im nationalen Trainingszentrum in Florenz vor, wo die Azzurri auch während der EM ihr Quartier beziehen werden. Am Freitag steht ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien auf dem Programm, bevor am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei in Rom folgt. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.