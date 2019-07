2. Bundesliga : Vier Favoriten, vier Baustellen: Sorgen vor dem Liga-Start

Hannover Der neue Hoffnungsträger für den Angriff war erst vor zwei Wochen gekommen. An diesem Wochenende lautete die Diagnose bei Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart dann: Kreuzband, Innen- und Außenband gerissen.

„Die Verletzung ist ein Schock für uns alle“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat. Und sie ist auch ein Symbol dafür, dass wenige Tage vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga noch längst nicht alles rundläuft bei den in diesem Jahr so besonders prominenten Aufstiegsfavoriten.

Einzig der 1. FC Nürnberg überzeugte an diesem Wochenende mit einem 1:1 gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain. Trainer Damir Canadi relativierte das allerdings gleich wieder in einem Sky-Interview, indem er sagte: „Wir haben einen Umbruch eingeleitet und wollen eine Mannschaft aufbauen, die stabil ist“, sagte der Österreicher. Dieser Prozess sei eher auf zwei Jahre als nur auf die kommende Saison ausgelegt, denn: „Wir wollen kein Fahrstuhlverein sein, der mal hoch- und wieder runtergeht.“

Der FCN beginnt die neue Saison mit einem Auswärtsspiel in Dresden (Samstag, 13.00 Uhr), der HSV startet zu Hause gegen Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr), Stuttgart und Hannover spielen sogar direkt gegeneinander. Alle vier Aufstiegsfavoriten bauen in diesem Sommer jeweils ein neues Team auf und sind damit auch noch nicht fertig. Doch während der VfB nach dem Ausfall von Kalajdzic immer noch vier andere teils namhafte Stürmer im Aufgebot hat (Gomez, Gonzalez, Al Ghaddioui, Donis), ist der Handlungsdruck in Hannover groß.