2. Bundesliga : VfL Bochum ist trotz Niederlage auf Bundesliga-Kurs

Darmstadt Diese Niederlage war nicht eingeplant. Der VfL Bochum hat im Zweitliga-Aufstiegsrennen einen Rückschlag kassiert, ist aber trotzdem auf Kurs Bundesliga. Die elf wechselhaften Jahre im Unterhaus sollen beendet werden.

„Das ist schwer zu verstehen, wenn du hier in Führung gehst. Das kann man nicht erklären, dass wir das so aus der Hand gegeben haben“, sagte Bochums Gerrit Holtmann bei Sky. Die elf wechselhaften Zweitliga-Jahre will der Revierclub - allem Frust zum Trotz - spätestens im Mai in den Erinnerungen ablegen.