2. Liga : VfL Bochum erklimmt die Tabellenspitze

Düsseldorf Der VfL Bochum hat die Zweitliga-Spitze übernommen. Fortuna Düsseldorf lauert schon auf Rang drei. Und der FC St. Pauli beendet seine Serie von 13 sieglosen Spielen mit einem turbulenten Sieg in Hannover.

Mit dem fünften Heimsieg in Serie hat der VfL Bochum zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Revierelf bezwang im Duell der früheren Bundesligisten den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (2:1) und schob sich mit 32 Punkten in der Tabelle zunächst vor den Hamburger SV (30), der am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück antritt, und Fortuna Düsseldorf (30) nach dem 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue. Auch Holstein Kiel (29) könnte mit einem hohen Sieg gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) noch die Spitze erklimmen.