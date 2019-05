Fußball : Stuttgart taumelt Abstieg entgegen

Stuttgart Bundesligist kommt im Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin nicht über 2:2 hinaus.

Die Frage ist nur, wie das gelingen soll. Im Moment taumelt der Fußball-Bundesligist zum dritten Mal in seiner langen Vereinsgeschichte dem Absturz in die Zweitklassigkeit entgegen. Vor dem entscheidenden Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) im Stadion An der Alten Försterei darf stattdessen der Zweitliga-Dritte vom erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga träumen. „Wir sind froh, dass wir jetzt eine gute Ausgangslage haben“, sagte Union-Profi Grischa Prömel: „Zuhause sind wir eine Festung.“