Transfermarkt VfB Stuttgart leiht Verteidiger Stergiou aus St. Gallen aus

„Wir verfolgen die Entwicklung von Leonidas Stergiou schon über einen längeren Zeitraum. Er hat in der Schweizer Super League und als U21-Nationalspieler der Schweiz bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Stergiou sagte: „Es fühlt sich unglaublich gut an und ist sehr schön, bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.“