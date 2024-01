Fußball VfB-Boss: Coming-outs aktiver Fußballprofis werden kommen

Das Bemühen von Verbänden, Vereinen und Fangruppierungen in puncto Diversität sei „klar zu erkennen“, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, es ist hierzulande in den letzten Jahren viel vorbereitet worden für das Coming-out eines aktiven Profifußballers. Ich bin sicher, dass es das in den kommenden Jahren geben wird - vielleicht nicht von einer einzelnen Person, aber von einer Gruppe.“