Fußball : Kovacs Veto verhinderte den Boateng-Wechsel

München Ein bereits vorverhandelter Wechsel von Abwehrspieler Jérôme Boateng (30) zu Paris St. Germain ist im Vorjahr am Veto des Bayern-Trainers Niko Kovac gescheitert. „Am 28. August 2018 gab es ein Angebot von PSG, das wir akzeptieren wollten.

Der Trainer hat sein Veto eingelegt“, sagte Bayerns Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch: „Das hat Jérôme nicht gefallen, das habe ich damals gespürt.“ Kovac habe mit drei gestandenen Innenverteidigern in die Saison gehen wollen, sagte Rummenigge, der einen Abschied von Boateng in diesem Sommer wohl nicht verhindern würde: „Ich glaube, wir müssen eine für beide Seiten seriöse und faire Lösung finden.“