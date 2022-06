2. Liga : Verpflichtung perfekt: HSV holt Ransford Königsdörffer

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Wunschspieler Ransford Königsdörffer verpflichtet.

Wie der Club mitteilte, erhält der 20-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Offensivspieler wechselt von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in die Hansestadt. Königsdörffer reiste direkt in das HSV-Trainingslager in die Steiermark, wo Trainer Tim Walter das Team auf die neue Saison vorbereitet. Über die Höhe der Ablöse machte der Verein keine Angaben.