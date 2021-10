Europa Conference League : Verletzte Union-Fans: 1:3 bei Feyenoord wird zur Nebensache

Rotterdam Union Berlin verliert im dritten Spiel in der Europa Conference League zum zweiten Mal. Diskutiert wird danach aber vor allem über das harte Eingreifen der Polizei. Fans müssen sogar ins Krankenhaus.

Unter Druck: Nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel ist Union Letzter in der Vierergruppe E. Israels Meister Maccabi Haifa gewann am Donnerstagabend etwas überraschend gegen Slavia Prag und zog an Berlin vorbei. Auch die Tschechen liegen vor Union. Allerdings bleiben den Köpenickern noch drei Spiele Zeit, um doch noch in die K.o.-Runde zu kommen. Der Gruppenerste, derzeit Feyenoord, steht sicher im Achtelfinale. Die acht Gruppenzweiten und -dritten spielen die weiteren Plätze aus. Am 4. November empfängt Union Rotterdam im heimischen Stadion An der Alten Försterei zum nächsten Duell.