Vergütungsausschuss : Verdienst von DFB-Spitze festgelegt: 246.000 Euro für Keller

Frankfurt/Main Nach mehrmonatigen Beratungen hat der Vergütungsausschuss des Deutschen Fußball-Bundes die Zahlungen des Verbandes an Präsident Fritz Keller sowie vier weitere Spitzenfunktionäre festgelegt.

Wie der DFB mitteilte, bekommt Keller für seine Tätigkeit an der Verbandsspitze pro Jahr 246.000 Euro. Schatzmeister Stephan Osnabrügge wird für seine Arbeit mit 166.800 Euro pro Jahr entlohnt.

Im Vergleich zu den im Profifußball gezahlten Beträgen für Vereins-Führungskräfte fallen die DFB-Zahlungen gering aus. Sollten die DFB-Funktionäre aus anderen Tätigkeiten für den Verband oder auch internationale Gremien weitere Einkünfte erhalten, so werden diese zudem verrechnet und bei 246.000 Euro gedeckelt. Koch kann für sein Mandat im UEFA-Exekutivkomitee und seinen DFB-Posten somit maximal diese Summe einstreichen.

Präsident Keller, der seinen Posten nie als Ehrenamt bezeichnete, hatte noch vor seiner Wahl im September 2019 die Einberufung des Vergütungsausschusses verkündet und auch die Offenlegung seiner Bezüge angekündigt. „Die Einsetzung eines Vergütungs- und Beratungsausschusses war eine der zentralen Bedingungen für meine Kandidatur als DFB-Präsident. Ich bin sehr froh, dass dieses Gremium nun für alle nachvollziehbare, transparente Regelungen gefunden hat“, sagte Keller in einer Verbandsmitteilung.

Der Deutsche Fußball-Bund hat im Jahr 2019 einen Gewinn von 19,5 Millionen Euro nach Steuern erzielt. Dies gab der DFB am Freitag in Frankfurt bekannt. Einnahmen in Höhe von 405,2 Millionen Euro standen im vergangenen Jahr Ausgaben von 385,7 Millionen Euro gegenüber. „Das ergibt ein extrem erfreuliches Ergebnis, obwohl 2019 kein Event-Jahr war“, sagte Schatzmeister Stephan Osnabrügge. „Der DFB ist wirtschaftlich gesund.“