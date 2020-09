Premier League : Vardy sorgt für Guardiola-Debakel: Leicester düpiert City

Leicester-Stürmer Jamie Vardy erzielte zwei seiner drei Tore per Elfmeter. Foto: Laurence Griffiths/PA Wire/dpa

Manchester Manchester City erleidet früh in der Saison einen herben Rückschlag. Ein Torjäger sorgt mit drei Toren für überraschend klare Verhältnisse.

Englands Torjäger Jamie Vardy und Leicester City haben Pep Guardiolas Manchester City früh in der neuen Premier-League-Saison einen herben Rückschlag verpasst.

Der Fußball-Nationalstürmer schoss am Sonntag im Topspiel beim favorisierten Vizemeister drei Tore beim überraschend klaren 5:2 (1:1)-Sieg des Tabellenführers und sorgte fast im Alleingang für die erste herbe Pleite des Guardiola-Teams in der neuen Spielzeit.

Erstmals nach 686 Pflichtspielen kassierte dabei eine von Guardiola trainierte Mannschaft fünf Tore in einem Spiel. „Ich fühle mich schlecht für meine Spieler und für den Verein. Wir müssen die Situation analysieren und uns verbessern. Das ist meine Aufgabe“, sagte Guardiola nach der bitteren Pleite. „Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber es ist auch erst der zweite Spieltag.“

Dabei fing für die Gastgeber alles gut an. Der Algerier Riyad Mahrez brachte die Citizens nach vier Minuten in Führung. Danach begann die große Vardy-Show. Zwei Foulelfmeter (37. Minute/58.) verwandelte er souverän, beim zwischenzeitlichen 2:1 (54.) ließ er City-Keeper Ederson per Hacke ebenfalls keine Chance.