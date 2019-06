Fußball : Van Dijk ist bereit für das große Duell

Porto Die Niederlande treffen im Finale der Nations League auf Portugal und Ronaldo.

Aber natürlich weiß er auch, dass im Endspiel alle ganz genau hinschauen werden: auf ihn und Ronaldo – und ob der Superstar der Portugiesen der Erste in dieser für van Dijk herausragenden Spielzeit sein wird, der an ihm vorbeikommt. Denn es gibt in Bezug auf den Champions-League-Sieger vom FC Liverpool eine Statistik, die kaum zu glauben ist: Laut dem Datenerfasser Opta ist es wettbewerbsübergreifend in den vergangenen 64 Spielen vor dem Final Four der Nations League keinem gelungen, per Dribbling an van Dijk vorbeizukommen. Auch beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen England im Halbfinale der Nations League schaffte es niemand der Three Lions.