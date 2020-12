Corona-Krise : Uwe Seeler: „Ich möchte mich unbedingt impfen lassen“

Uwe Seeler will sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg HSV-Idol Uwe Seeler hofft auf einen schnellen Termin für eine Corona-Impfung.

Bis zu seiner Impfung will sich Seeler in Geduld üben. Erst einmal seien „Bewohner von Senioren- und Alterspflegeheimen sowie Bedienstete dran. Und das ist auch gut so.“ In der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie verlassen der einstige Mittelstürmer und seine Frau ihr Haus nur selten. Seeler: „Wir sind sehr vorsichtig, haben sehr wenig Kontakt zu Menschen.“