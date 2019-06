Frauenfußball : Trump sorgt für Unruhe vor dem Topspiel

Paris US-Präsident greift Superstar Rapinoe vor dem WM-Duell mit Frankreich an: „Erst gewinnen, dann reden.“

Die Höhenluft in der Air Force One machte Donald Trump offenbar müde. Die berüchtigten Twitter-Daumen des US-Präsidenten regten sich auf dem Weg zum G20-Gipfel in Osaka kaum – Megan Rapinoe wurde im Gegensatz zu Indien (angeblich zu hohe Zölle) jedenfalls verschont. Doch der Konflikt zwischen Trump und der regierungskritischen Spielführerin der US-Fußballerinnen ist ganz sicher noch nicht ausgestanden.