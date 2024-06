Urteil beim Sportgericht Prügel-Attacke auf Schiedsrichter – Spieler droht Ausschluss aus Saar-Fußballverband

Nach dem Ausschreitungen während und nach dem abgebrochenen Meisterschaftsspiel in der Fußball-Landesliga Ost (Saarpfalz-Kreis) zwischen SVG Bebelsheim-Wittersheim und SV Kirrberg gibt es jetzt ein Urteil vom Sportgericht des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV). Ein Schiedsrichter war im Zusammenhang mit dieser Parie so schwer im Gesicht verletzt worden, dass ihn in der Universitätsklinik in Homburg Mediziner stationär behandeln mussten. Dafür muss jetzt der damals gastgebende Verein SVG Bebelsheim-Wittersheim geradestehen.