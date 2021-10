Europapokal 1971 : „Unvergesslich geblieben“: Der Büchsenwurf vom Bökelberg

Die Cola-Dose vom legendären Büchsenwurf 1971 ist in einer Vitrine im Vereinsmuseum „Fohlenwelt“ zu sehen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mönchengladbach Es gilt als bestes Spiel der Clubgeschichte und gleichzeitig auch als größter Betrug - das 7:1 gegen Inter Mailand vor 50 Jahren. Im Mittelpunkt: Die rote Cola-Dose, die auf abenteuerliche Weise den Weg zurück zur Borussia fand.

Die berühmte Cola-Dose sieht auch nach 50 Jahren noch gut erhalten aus, sie hat einen besonderen Platz im Borussen-Museum und hängt hinter Glas in einem Raum mit dem Namen „Magische Nächte“.

Ein Stück rotes Blech, kaum verrostet, hinter dem sich eine wahrlich unsterbliche Geschichte verbirgt. „Dieser Büchsenwurf gehört zur DNA des Clubs“, sagte der damalige Torhüter und ehemalige Nationalspieler Wolfgang Kleff. Und auch Max Eberl, ein Vertreter der jüngeren Borussen-Generation, weiß um die Bedeutung dieser Geschichte für den Club. „Seit ich in Gladbach bin, umschwirrt uns der Name Boninsegna und das 7:1 gegen Inter 1971“, sagte Borussias Sportdirektor.

Die Geschichte eines Europapokalspiels, von dem es nur wenige TV-Bilder gibt, hat weit über die Grenzen Mönchengladbachs Berühmtheit erlangt, auch weil sie am 20. Oktober 1971 nicht endete. Nachdem der italienische Nationalspieler Roberto Boninsegna in der 28. Minute von einer Cola-Dose angeblich am Kopf getroffen worden sein soll, sackte er zusammen und hatte sich im Tumult vom Platz tragen lassen.