Coronavirus : Unterbrechung bis 30. April: 3. Liga verlängert Pause

Auch in der 3. Liga wird derzeit nicht gespielt. Foto: Fabian Strauch/dpa.

Frankfurt Lange Zwangspause: In der 3. Liga ruht der Ball für die kommenden sechs Wochen. Damit reagierten die Clubs deutlich drastischer auf die Coronavirus-Krise als die Deutsche Fußball Liga.

Die Unterbrechung der 3. Fußball-Liga geht in die Verlängerung. In einer Videokonferenz beschlossen der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie die Vertreter der 20 Clubs, die Saison angesichts der Coronavirus-Pandemie vorerst bis zum 30. April auszusetzen.

Eigentlich sollte nach der Absage von zwei Spieltagen am Wochenende wieder gespielt werden. „Die Tragweite der aktuellen Krise ist immer noch nicht in vollem Ausmaß abzusehen. Unter Abwägung aller Aspekte und Interessen sind Verantwortung und Vernunft für uns die obersten Gebote. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Ausschuss die heutige Entscheidung, die in Absprache mit den Clubs getroffen worden ist. Wir brauchen untereinander die größtmögliche Solidarität“, sagte Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschusses 3. Liga.