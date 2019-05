Fan-Bilanz : „Unsere Kurve“ will beim Sportgericht mit an den Tisch

„Unsere Kurve“ will beim Sportgericht mit an den Tisch

Frankfurt/Main Vor dem Saisonende mit den Relegationsspielen und dem DFB-Pokalfinale hat die Koordinationsstelle Fanprojekte eine positive Bilanz gezogen. KOS-Leiter Michael Gabriel mahnte DFL, DFB und die Vereine aber auch, die Clubanhänger noch stärker mit einzubeziehen.

Mit der Abschaffung der ungeliebten Montagsspiele von der Saison 2021/22 an hatten die Fan-Szenen einen Machtkampf gewonnen. Grundsätzlich sei der Dialog mit der DFL „äußerst schwierig“, sagte Rainer Vollmer als Sprecher der Interessensgemeinschaften der Fan-Organisation „Unsere Kurve“. „Wir sitzen an einem Tisch, aber wir wünschen uns noch mehr Mitspracherecht. Davon sind wir noch weit weg.“ Dies gelte auch in Richtung DFB: „Lasst uns mal bei der Sportgerichtsbarkeit mit an den Tisch - wie zum Beispiel Schöffen an Amtsgerichten“, forderte Vollmer.