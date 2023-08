Bundesliga Union-Trainer Fischer über Neuner: Die Mischung macht's

Der 32 Jahre alte Behrens hat einen bemerkenswerten Werdegang hinter sich. Er spielte lange in unteren Ligen und debütierte erst mit 30 Jahren in der Bundesliga. Bei Union machte er in der vergangenen Saison noch mal einen Leistungssprung. „Er hat gearbeitet. Eigentlich ganz einfach. Unermüdlich an sich gearbeitet“, sagte Fischer. „Versucht, in jedem Training ans Limit zu gehen und aus jeder Möglichkeit, die er hat, ein Tor zu machen.“