Conference League : Union in Europacup-Gruppenphase - Kuopio kein Maßstab

Berlin Der 1. FC Union Berlin ist bei der Premiere der Conference League in der Gruppenphase dabei. Gegen den finnischen Pokalsieger Kuopio PS reicht im Rückspiel ein kontrollierter Auftritt.

Ob es in der Gruppenphase gegen kontinentale Traditionsclubs wie AS Rom oder Feyenoord Rotterdam geht, erfährt der Überraschungssiebte der vergangenen Bundesliga-Saison am Freitag bei der UEFA-Auslosung in Istanbul. Möglich sind in dem von vielen kritisch beäugten Wettbewerb aber auch Duelle gegen No-Name-Teams wie Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar oder Alashkert Martuni aus Armenien.