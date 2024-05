Bundesliga Union droht der schlimmste Bundesliga-Absturz seit 55 Jahren

Selbst der direkte Abstieg droht den Berlinern noch. Verfolger Köln ist in Lauerstellung und hat nach drei Spielen ohne Niederlage den Relegationsrang fest im Blick. „Eigentlich waren wir tot. Und auf einmal lebst du wieder“, hatte Verteidiger Dominique Heintz nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union am vergangenen Spieltag gesagt. Plötzlich herrscht wieder große Zuversicht beim FC. Die Aussicht auf das Rheinderby in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf dürfte Extra-Motivation geben. „Die Mannschaft ist positiv und voller Energie“, schicke FC-Trainer Timo Schultz als warnende Botschaft an die Konkurrenz.