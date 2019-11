Fußball-Bundesliga : Gladbach stolpert in der Hauptstadt

Gladbach stolpert in der Hauptstadt

Kollektiver Jubel an der Alten Försterei: Die Profis von Union Berlin feiern ihren Sieg zusammen mit Maskottchen „Ritter Keule“. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Union Berlin gelingt Überraschungs-Sieg gegen den Bundesliga-Tabellenführer.

Die ausgelassene Party vor der Waldtribüne dürfte für die Spieler von Union Berlin so langsam Gewohnheit werden, mit den frenetischen Fans im Rücken hat das „gallische Dorf“ von der Spree das nächste Bundesliga-Schwergewicht aus dem Weg geräumt. Die Bilanz des eigentlich als chancenlos eingestuften Aufsteigers überrascht nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach so ziemlich alle Experten.

Zuletzt gab es drei Siege in Folge, dazu wurden Vize-Meister Borussia Dortmund, Stadtrivale Hertha BSC und jetzt Gladbach zu Hause bezwungen. Der BVB und die Fohlen wurden als aktueller Tabellenführer bezwungen – Eisern Union als wahrer Spitzenreiter-Schreck.

Ein Schlüssel dafür ist zweifelsohne das Stadion An der Alten Försterei, dessen 22 012 Plätze jedes Mal ausverkauft sind und das auch in der Bundesliga wahrlich zur Festung wird. „Das spürt man dann schon“, sagte Trainer Urs Fischer: „Nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Diese Unterstützung, diese Wucht unseres Publikums: Egal wie der Spielstand steht – sie stehen zu uns.“

Es bewegt sich etwas in Köpenick, das ist nicht von der Hand zu weisen. Hatte das Team zu Saisonbeginn noch Anpassungs-Probleme und kam daheim im ersten Spiel gegen RB Leipzig prompt mit 0:4 unter die Räder, kann davon nun keine Rede mehr sein. Fischer hat die Abwehr dicht gemacht. So dicht, dass auch Top-Teams nicht so einfach durchkommen. Vorne wird dann schnell gekontert, wie es bei den Toren von Anthony Ujah (15. Minute) und Sebastian Andersson (90.+1) gegen Gladbach gelungen ist.