Keller-Nachfolge : „Überfällig“: Debatte über Frau an DFB-Spitze

„Überfällig“: Debatte über Frau an DFB-Spitze

Frankfurt/Main Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hält eine Frau an der DFB-Spitze für „keine schlechte Idee“. Die gehandelte Katja Kraus wirbt für das Anliegen, strebt das Amt aber nicht an. Die Debatte jedoch wird intensiver.

Was der eine oder andere Funktionär möglicherweise als Untergang des Abendlandes empfinden dürfte, entwickelt sich allmählich zum konkreten Gedankenspiel. Zumindest gewinnt die Debatte um eine Neuausrichtung des Verbandes mit mehr weiblicher Kompetenz - auch dank prominenter Fürsprecher wie Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer - an Wucht und Dynamik.

„Ich denke, dass wir offen sind und der DFB bereit ist, diese Position mit einer Frau zu besetzen. Das ist keine schlechte Idee, ich kann mir das vorstellen“, sagte Neuer in einem Interview der „Welt am Sonntag“. Der 35 Jahre alte Schlussmann des deutschen Meisters FC Bayern München war konkret auf den Namen der früheren Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb angesprochen worden.

Doch spätestens seit dem öffentlichkeitswirksamen Auftreten der Initiative „Fußball kann mehr“ werden auch noch andere Namen als mögliche Nachfolgerinnen für den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Fritz Keller gehandelt. Neun Frauen hatten mit diesem Motto unter der Woche in der „Zeit“ unter anderem eine Quote für Fußballverbände von mindestens 30 Prozent Frauen in Führungspositionen gefordert.