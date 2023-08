Bundesliga Trotz spätes Rückschlags: Werner sieht dennoch Fortschritte

„Von der Leistung her war das ein sehr guter Auftritt, vom Ergebnis leider nicht“, sagte der Coach nach dem 0:1 in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Maximilian Philipp, der in der Vorsaison noch vom VfL Wolfsburg an die Weser ausgeliehen gewesen war, für den Sport-Club. „Uns hat am Ende die eine Aktion gefehlt, um etwas mitzunehmen“, fand Werner.