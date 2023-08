Wechsel in die MLS Trotz Heim-WM 2026: Herdman nicht mehr Nationalcoach Kanadas

Das Männerteam hatte Herdman 2022 zum ersten Mal seit 1986 zu einer Weltmeisterschaft geführt, bei dem Turnier in Katar verlor Kanada aber alle drei Vorrundenspiele. „Das Ziel war immer, den Fußball in einem besseren Zustand zu verlassen, und ich denke, dass dieses Ziel für Kanada erreicht worden ist“, wird Herdman in der Mitteilung zitiert. Sein bisheriger Co-Trainer, Mauro Biello, übernimmt die Nationalmannschaft interimsweise.